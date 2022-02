Truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa với khung hình phạt lên đến 12 năm tù

Ngày 27/2, nguồn tin của Dân trí cho biết, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh này xét xử 7 bị can tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS có khung hình phạt 5 đến 12 năm tù.

7 bị can từng là cán bộ công tác tại tỉnh Khánh Hòa gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Tấn Thái và ông Lê Mộng Điệp đều là cựu Giám đốc Sở TN&MT; ông Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Văn Hùng - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai- Sở TN&MT.

Núi Chín Khúc bị "băm nát" để thực hiện dự án (Ảnh: Minh Khôi).

Các bị can bị truy tố khi để xảy ra sai phạm tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Nhiều văn bản trái luật được ký "chớp nhoáng" ở dự án tâm linh

Theo tài liệu, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự có nguồn gốc từ Khu kinh tế trang trại Đất Lành được UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cấp Giấy chứng nhận vào năm 2009.

Tuy nhiên sau đó, dự án này được tách ra thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành (gồm Khu A và Khu B), trong đó Khu B là Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (dự án Cửu Long Sơn Tự) với diện tích hơn 500 ha (đóng trên địa bàn các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái và Phước Đồng, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm Chủ đầu tư (CĐT).

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng (Ảnh: Hải Đăng).

Cáo trạng VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định, tháng 4/2012, ông Nguyễn Chiến Thắng ký văn bản về chủ trương cho CĐT mở rộng dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái trong khu kinh tế Đất Lành được tăng thêm 123 ha, để thực hiện khoanh nuôi trồng rừng, kết hợp du lịch sinh thái.

Tháng 7/2012, ông Trần Văn Hùng trình ông Lê Mộng Điệp ký văn bản đề nghị UBND tỉnh giao 123 ha đất cho CĐT thực hiện dự án Cửu Long Sơn Tự.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Chiến Thắng ký quyết định giao hơn 123 ha đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm cho CĐT để thực hiện dự án và đã giao đất, cắm mốc định vị thực địa.

Đến ngày 26/6/2014, CĐT có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho mở rộng dự án Cửu Long Sơn Tự.

Ba ngày sau (26/6), cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng ký văn bản về chủ trương cho CĐT được mở rộng diện tích dự án Cửu Long Sơn Tự lên 513 ha.

Chỉ 4 ngày sau, ngày 30/6, Trần Văn Hùng trình ông Lê Mộng Điệp ký văn bản đề nghị UBND tỉnh giao 513 ha đất có thu tiền sử dụng đất cho CĐT (diện tích dự án tăng thêm 390 ha so với diện tích ban đầu 123 ha).

Cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng ký quyết định giao 513 ha đất có thu tiền sử dụng đất cho CĐT để thực hiện dự án.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ rõ, tại thời điểm có Quyết định giao đất, CĐT chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng diện tích đất dự án từ 123 ha lên 513 ha.

Sau đó, đến ngày 3/7/2014, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho CĐT với mục tiêu dự án là trồng rừng, bảo vệ rừng kết hợp du lịch tâm linh sinh thái trên diện tích 513 ha.

Ngày 14/3/2015, CĐT có văn bản xin điều chỉnh diện tích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng thêm 1,7 ha trong dự án Cửu Long Sơn Tự. Đến ngày 25/3/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng có văn bản đồng ý với đề nghị này.

Ngày 9/4/2015, ông Trần Văn Hùng tham mưu ông Lê Mộng Điệp thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quyết định giao đất số 1690/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/6/2014 và 10/4/2015.

Tuy chưa có giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nhưng ông Nguyễn Chiến Thắng ký quyết định điều chỉnh diện tích các loại đất của dự án, trong đó có hơn 5,2 ha đất thương mại dịch vụ.

Ngày 23/10/2015, ông Võ Tấn Thái ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh nội dung diện tích các loại đất, thời hạn sử dụng đối với phần đất thương mại dịch vụ từ 5,2 ha giảm còn 4,4 ha; đồng thời điều chỉnh 0,75 ha thành đất ở nông thôn.

Theo đề nghị của ông Thái, cùng ngày (23/10/2015), ông Nguyễn Chiến Thắng ký quyết định điều chỉnh 0,75 ha đất thương mại dịch vụ thành đất ở lâu dài trong dự án Khu biệt thự.

Đến ngày 25/12/2015, ông Đào Công Thiên ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 513 ha đất cho CĐT trong đó gồm hơn 107 đất trồng rừng, 370 ha đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi rừng, 30 ha đất nông nghiệp khác, 4,48 ha đất thương mại và 0,75 ha đất ở nông thôn.

"Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 của UBND tỉnh, xác định 0,75 ha đất ở nông thôn nêu trên được quy hoạch là đất đồi núi chưa sử dụng; 4,4 ha đất thương mại dịch vụ trên được quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất và đất đồi núi chưa sử dụng.

Như vậy toàn bộ diện tích đất đã giao để thực hiện Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự đều thuộc khu vực quy hoạch đất trồng rừng sản xuất và đất đồi núi chưa sử dụng" - cáo trạng của VKS xác định.

VKSND cáo buộc với vai trò là người đứng đầu, ông Nguyễn Chiến Thắng đã thực hiện nhiều chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản, trực tiếp ký 4 quyết định về giao đất, điều chỉnh để thực hiện dự án Cửu Long Sơn Tự trái quy định pháp luật.

Các bị can Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Trần Văn Hùng đã trực tiếp ký, tham mưu, ký nháy các tờ trình văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến dự án trên.

Từ đó, VKSND xác định đủ căn cứ để truy tố các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Trần Văn Hùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS.

Giao đất vi phạm quy định pháp luật

Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung ban đầu có tên là Dự án trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch Vĩnh Trung, sau đổi tên thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, hiện tại là Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung (gọi tắt là dự án Vĩnh Trung) có diện tích 19,65 ha tại xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang).

Dự án trên với mục tiêu đầu tư ban đầu là trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, sau đó điều chỉnh mục tiêu thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự mới để ở kết hợp với du lịch sinh thái.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh (Ảnh: Hải Đăng).

VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định, ông Lê Đức Vinh khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh (2016-2019) đã ký nhiều quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai để thực hiện dự án Vĩnh Trung.

Cụ thể, giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa ngày 22/8/2012 trước khi CĐT thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngày 18/2/2014; Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Không tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Đối với các bị can Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa từ năm 2006 đến năm 2015, bị can Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, bị can Trần Văn Hùng - nguyên Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai - Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu, đề nghị, thực hiện các hành vi vi phạm quy định Luật Đất đai 2003.

Từ những sai phạm trên, VKSND xác định hành vi của các ông Lê Đức Vinh, Lê Mộng Điệp, Lê Văn Dẽ, Trần Văn Hùng đã phạm vào tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" được quy định tại Khoản 3 Điều 229 BLHS.