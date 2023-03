Truy tìm giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên công ty V.T. đóng trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phát hiện chị L.T.M. (SN 1993, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, là kế toán), tử vong trong nhà vệ sinh công ty. Gần hiện trường có con dao dính máu.

Chân dung nghi phạm Yang Zhong Wu (Ảnh N.H).

Qua khám nghiệm, công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) giám đốc công ty V.T..

Sau khi xảy ra án mạng, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một hoặc liên hệ số điện thoại 0989.951.795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.