Truy nã kẻ giấu ma túy trong kem đánh răng, thuê tiếp viên xách tay về nước

Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023.

Trong số 227 bị can của vụ án, có 4 bị can đang trốn truy nã và bị đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định, gồm: Hà Danh Nậm (53 tuổi, ngụ Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Trương Thiên Ân (25 tuổi) và Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi, cùng ngụ TPHCM). Các bị can này bị truy tố về các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm được xác định là người chủ mưu, đã cất giấu ma túy trong các hộp kem đánh răng, sau đó đóng gói cùng các mặt hàng như bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sôcôla, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội… nhằm ngụy trang, tránh bị phát hiện. Nậm thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam sinh sống, học tập tại Pháp mang số hàng này về Việt Nam qua đường hàng không hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi ma túy được đưa về nước, Nậm tiếp tục thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận hàng và giao cho người mua theo chỉ đạo. Trong đó, hơn 10kg ma túy do Nậm tổ chức vận chuyển đã bị phát hiện, thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023. Cơ quan tố tụng xác định Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng hơn 17kg ma túy.

Liên quan vụ án, đầu năm 2023, Phạm Anh Khoa sang Campuchia, nhiều lần mua ma túy từ một người tên “Út” (không rõ lai lịch) để mang về bán kiếm lời. Khoa thuê Nguyễn Thế Trân nhận, cất giấu và giao ma túy. Đến ngày 12/7/2023, Khoa tiếp tục thuê Trân giao 5.000 gói “nước vui” cho khách.

Đối với Nguyễn Xuân Hiếu, bị can này bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng 6,8kg.

Trong khi đó, liên quan đến bị can Trương Thiên Ân, hồ sơ thể hiện vào tháng 10/2022, Phan Huỳnh Nhân biết Ân cùng một người sử dụng tài khoản Telegram tên Huy Vũ (chưa rõ lai lịch) có hoạt động mua bán ma túy nên đã nhiều lần giao dịch để kiếm lời. Đến ngày 13/12/2022, Nhân tiếp tục mua của Ân nhiều loại ma túy với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.