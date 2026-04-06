Người mẫu An Tây rủ bạn và trợ lý cùng sử dụng ma túy

Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, vụ án liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Trong số các bị can, Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, nghề nghiệp người mẫu, diễn viên) và Văn Anh Duy (trợ lý của An Tây) bị truy tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can An Tây tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình mở rộng điều tra đối với bị can Ngô Thị Thảo Vân nhằm làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp một căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ).

Thời điểm khám xét, An Tây có mặt tại căn hộ; ngoài ra, Văn Anh Duy cũng đến đây để gặp An Tây. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020, An Tây làm nghề người mẫu, diễn viên tại Việt Nam, cư trú tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (cũ). An Tây thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng trên nền tảng TikTok và đưa đón đi làm, với mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

Đầu năm 2024, An Tây nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng. Bị can Lộc đã đến khu vực phố đi bộ Bùi Viện và mua của một người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) một gói ma túy với giá 500.000 đồng.

Sau đó, An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc cùng sử dụng. Mỗi lần, Lộc mua của Ngọc một gói ma túy với giá 800.000 đồng, đưa lại cho An Tây và nhận 1 triệu đồng; số tiền này An Tây chuyển cho Duy để thanh toán.

Ngoài ra, An Tây còn nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua các dụng cụ sử dụng ma túy và cất giữ tại nơi ở.

Tối 3/11/2024, Duy đến căn hộ của An Tây để hỗ trợ quay video đăng mạng xã hội. Tại đây, cả hai cùng sử dụng ma túy; một lúc sau, Nguyễn Phương Đông (bạn quen của An Tây) đến chơi và cùng sử dụng.

Ngày 8/11/2024, Duy tiếp tục đến căn hộ để chở An Tây đi quay TikTok. Tại đây, An Tây nhờ Duy mua ma túy để cùng sử dụng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi như trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ của An Tây một số ma túy chưa sử dung.