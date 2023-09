Truy bắt kẻ cầm súng xông vào nhà sách ở Đồng Nai cướp 12 triệu đồng

Ngày 22/9, Công an huyện Long Thành đang phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và công an các địa phương truy bắt kẻ xông vào nhà sách tại xã Phước Thái (huyện Long Thành) cướp tài sản.

Hiện trường nhà sách bị cướp 12 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 22h20 ngày 20/9, khi các nhân viên làm việc tại Nhà sách Phước Thái đã về, còn lại hai nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa bất ngờ có kẻ xông vào, cầm súng khống chế để cướp tài sản.

Tại đây, kẻ cướp dùng súng uy hiếp nữ nhân viên, lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày (khoảng 12 triệu đồng). Lấy được số tiền trên, thủ phạm nhanh chóng rời nhà sách, đi bộ qua đường phía đối diện.