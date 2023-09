Trưởng công an xã ở Vĩnh Long bị nhóm côn đồ chém trọng thương

Ngày 19/9, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, dẫn đoàn đến thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 18/9, Thiếu tá Lê Minh C., Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân), thấy hai nhóm thanh niên cầm hung khí tự chế đánh nhau trên địa bàn nên đến can ngăn và bị một số đối tượng chém trọng thương.

Gây án xong, nhóm người trên bỏ trốn. Còn Thiếu tá C. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi Thiếu tá C. bị thương trong lúc can ngăn hai nhóm côn đồ ẩu đả (Ảnh: CTV).

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trà Quang Thanh thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ cùng với gia đình và động viên anh C. yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục.

Ngành chức năng tỉnh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng tham gia vụ đánh nhau trên để xử lý theo quy định của pháp luật.­­­­