Vụ "ăn chặn" tiền A80: Hành động nhỏ mọn trong ngày hội lớn

Công an TP Hà Nội đang tạm giam Phạm Văn Long (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) cùng 2 thuộc cấp về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan tới hành vi ăn chặn tiền bồi dưỡng của sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo công an, vào tháng 11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi cho Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội số tiền hơn 1,9 tỷ đồng bồi dưỡng sinh viên tham gia A80, tương đương 1,96 triệu đồng mỗi sinh viên.

Ông Phạm Văn Long tại buổi đối chất với sinh viên nhà trường (Ảnh: P.N.).

Sau đó, Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục) và Nguyễn Văn Sáng (Chuyên viên phòng) làm chứng từ nhưng để trống số tiền, cho sinh viên ký nhận rồi sau đó tự ghi thêm số tiền theo mức cho cho các buổi tập. Tổng số tiền các bị can thực tế chi trả dự kiến là hơn 1,7 tỷ đồng, còn dư lại hơn 202 triệu đồng, tức mỗi sinh viên bị ăn chặn 580.000 đồng.

Ngọc báo cáo với Long về phương án trên và được đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Thông tin được công bố gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận, đặc biệt khi hành vi được thực hiện bởi những người hoạt động trong ngành giáo dục, nơi đạo đức và danh dự luôn là những tôn chỉ hàng đầu.

Bạn đọc Huycan bày tỏ sự bức xúc sau khi theo dõi thông tin: "Chưa kịp chi trả đợt 2 thì các chú công an đã bế đi rồi. Đúng miếng ăn là miếng tồi tàn, một vị hiệu trưởng ăn chặn trên mồ hôi, công sức của các em mà vẫn không thấy áy náy thì không hiểu nhân cách để đâu, có xứng đáng làm người đứng đầu một cơ sở giáo dục nữa không?".

Nguyễn Tuấn Ngọc (Ảnh: Công an Hà Nội).

"Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, trong sự kiện lớn của đất nước mà vẫn dám giở trò, đúng là coi trời bằng vung! Những vấn đề lớn như này, làm sao có thể bưng bít nổi", chị LD Thoan bình luận.

Không chỉ vi phạm đạo đức xã hội, hành vi của bị can Long cùng thuộc cấp còn vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, các bị can có thể đối diện mức phạt ra sao?

Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác hoặc gây thiệt hại mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị xử lý hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khung hình phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Nguyễn Văn Sáng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trường hợp hành vi phạm tội thuộc các tình tiết như có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên hoặc gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là 5-10 năm tù.

Đối với trường hợp trên, kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã gian dối trong việc kê khai, lập chứng từ để ăn chặn số tiền là 202 triệu đồng.

Do đó, hành vi của các bị can có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 và có thể đối diện khung hình phạt bị truy tố là 5-10 năm tù.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.