Người dân ở Lâm Đồng đến công an giao nộp khỉ, trăn gấm

Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã tiếp nhận hai cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp gồm khỉ đuôi dài và trăn gấm.

Lực lượng chức năng thả cá thể khỉ đuôi dài về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, cá thể khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, trăn gấm có tên khoa học là Python reticulatus. Cả hai cá thể động vật đều thuộc nhóm IIB, là nhóm động vật rừng quý hiếm, cần được bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã Quảng Khê đã phối hợp cùng chính quyền xã Quảng Khê, Hạt Kiểm lâm Tà Đùng và Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng kiểm tra tình trạng sức khỏe động vật, thực hiện thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Công an xã Quảng Khê phối hợp cùng các đơn vị liên quan thả cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Quảng Khê khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép, đặc biệt đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm.