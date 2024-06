Ngày 23/6, thông tin từ Công an xã Ea Kao (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) bắt giữ đối tượng giết người bị truy nã 31 năm.

Đối tượng là Nguyễn Công Việt (50 tuổi, trú tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột).

Đối tượng Nguyễn Công Việt bị bắt giữ sau 31 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an xã Ea Kao).

Theo thông tin ban đầu, vào năm 1993, Việt giết người khi đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt về tội Giết người.

Ngay sau đó, Việt rời khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau khi bị truy nã, Việt bỏ trốn vào Đắk Lắk, thay đổi họ tên thành Hoàng Văn Hải và lập gia đình với một phụ nữ địa phương, xây dựng sự nghiệp tại đây.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Hải chính là đối tượng Việt kẻ đã bị truy nã suốt 31 năm qua.

Ngày 22/6, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ đối tượng Việt trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.