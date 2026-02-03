Trộm laptop và nữ trang ở phòng trọ, mang về giấu trên mái nhà

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tấn (SN 2002, trú tại khối Ngân Hà, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 2/2, Công an phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của chị P.T.M.C. (SN 1992, trú khối phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Đông đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh nhằm xác định đối tượng gây án.

Qua quá trình truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Tấn nên triệu tập để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Tấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 7h ngày 29/1, Tấn đi xe máy di chuyển trên các tuyến đường bê tông trong khu dân cư để tìm các phòng trọ, nhà dân sơ hở, không khóa cửa để đột nhập trộm cắp tài sản.

Phát hiện phòng trọ của chị C. không khóa cửa cẩn thận, Tấn đột nhập lấy trộm một máy tính xách tay cùng nhiều nữ trang và tài sản khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình truy xét, Công an phường Điện Bàn Đông đã kịp thời thu hồi số tài sản đối tượng đã bán, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ toàn bộ số tài sản còn lại được đối tượng giấu trên mái nhà.

Tang vật thu giữ gồm nhiều nữ trang các loại và một máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.