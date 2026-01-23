Đột nhập vào trung tâm y tế, trộm cắp nhiều tiền, vàng

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Sang (SN 2001, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Khoảng 8h ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.H. (SN 1992, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), là nhân viên Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Đối tượng Sang và số tiền bán tài sản trộm cắp của chị H. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, tối 20/1, chị H. đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ trực và để túi xách cá nhân trong ngăn tủ đồ của nhân viên. Đến khoảng 7h ngày 21/1, nhiều nhân viên phát hiện các tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát.

Kiểm tra túi xách, chị H. phát hiện bị mất 2 lượng vàng miếng loại 9999, một nhẫn vàng 2 chỉ loại 9999, một nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999, một nhẫn cưới một chỉ. Tổng giá trị tài sản hơn 410 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phân công nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tập trung xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 22/1, cảnh sát triệu tập Nguyễn Trọng Sang lên làm việc. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận khoảng 23h30 ngày 20/1, y đột nhập vào Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ, mở các tủ đồ nhân viên và lấy toàn bộ tài sản trong túi xách của chị H. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với số tài sản trộm cắp được, Sang bán tại các cửa hàng trang sức trên địa bàn, thu về 360 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của mẹ ruột để tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, Sang là đối tượng có một tiền án về trộm cắp tài sản, sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2024 thì sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.