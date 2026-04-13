Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker tại khách sạn

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin vừa phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải).

Cơ quan công an đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng, gồm Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987), quốc tịch nước ngoài và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ninh) để điều tra tội Tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tại khách sạn tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker.

Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia chơi tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu “tập huấn” Poker với hình thức thu tiền mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng.

Qua xác minh, tổng số tiền người chơi đã nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club với hàng chục bàn Poker (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, các đối tượng tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé 3-3,4 triệu đồng/lượt, sau đó trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính.

Hoạt động này được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền, cho thấy tính chất tinh vi, có yếu tố nước ngoài tham gia điều hành.

Công an đã thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 chiếc điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu liên quan.