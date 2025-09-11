Công an Hà Nội làm việc với Độ Mixi

Tối 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm việc với streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) Phùng Thanh Độ (tức Độ Mixi), liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xuất hiện hình ảnh, video cho thấy Độ Mixi sử dụng shisha tại một quán bar, gây phản ứng gay gắt từ dư luận.

Công an làm việc với streamer Độ Mixi (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an Hà Nội cho biết đây là hành vi bị cấm từ ngày 1/1, đặc biệt đáng chú ý khi nhân vật này là một KOL có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Cơ quan công an xác định vụ việc có thể tác động tiêu cực đến an ninh trật tự trên không gian mạng nên đã làm việc với Độ Mixi để xác minh.

Tại buổi làm việc, Độ Mixi thừa nhận người trong video là mình và xác nhận có sử dụng shisha ngày 3/9.

Công an đã tuyên truyền, nhắc nhở nam streamer về hành vi vi phạm, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người có sức ảnh hưởng trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công an Hà Nội đồng thời đề nghị các KOL, KOC, influencer (người có ảnh hưởng) tuân thủ quy định pháp luật, giữ gìn văn hóa ứng xử, phát ngôn đúng chuẩn mực; kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo, ủng hộ những hoạt động tích cực và kiên quyết lên án hành vi vi phạm pháp luật, thiếu văn hóa trên không gian mạng.