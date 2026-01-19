Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả có doanh thu gần 1.800 tỷ đồng

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MEDISTAR Việt Nam (Ảnh: Công an Lào Cai).

Cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đoàn Trung Đức (SN 1980, ở TP Hà Nội), là Tổng giám đốc Công ty TNHH MEDISTAR Việt Nam, cùng 5 đối tượng có liên quan về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 5/1, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm ở thành phố Hà Nội.

Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội, để đưa đi tiêu thụ.

Nhà chức trách cho biết, các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Cảnh sát cho biết, các đối tượng đã để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.