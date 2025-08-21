Lộ diện kẻ cưỡng đoạt tài sản qua website mại dâm online ở Hải Phòng

Ngày 21/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, truy tìm đối tượng cưỡng đoạt tài sản qua các trang mại dâm online.

Kết quả điều tra cho thấy đối tượng là Cao Xuân Lộc (SN 1993, trú tại phường Vũ Ninh, Bắc Ninh). Lộc khai đã cùng nhiều người khác lợi dụng các website mại dâm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành.

Theo công an, các đối tượng đăng hình ảnh phụ nữ gợi cảm cùng quảng cáo “gái gọi” trên mạng, dụ khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Sau đó, chúng thu thập thông tin cá nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ công khai việc mua dâm nếu nạn nhân không tiếp tục chuyển tiền.

Nhiều người bị quấy rối bằng hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan điều tra làm rõ.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân cảnh giác với các nội dung quảng cáo nhạy cảm, không truy cập vào trang web tiêu cực, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng và cần trình báo ngay khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cưỡng đoạt.