Hai đường dây chứa 1,4 tấn pháo nổ được triệt phá trước lễ 30/4

Ngày 26/4, Công an TPHCM cho biết Công an quận Phú Nhuận và Công an huyện Củ Chi vừa triệt phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ các loại với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn.

Trước đó ngày 10/4, Tổ công tác 363 Công an huyện Củ Chi tuần tra, phát hiện Lê Chí Hưng (SN 1994, quê Quảng Ngãi) lái ô tô trên quốc lộ 22, hướng từ tỉnh Tây Ninh về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển 14 thùng carton chứa 336 hộp pháo nổ với trọng lượng gần 600kg. Hưng khai chở thuê số pháo trên và không biết rõ hàng vận chuyển là pháo nổ.

Lê Chí Hưng cùng số pháo nổ bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Một ngày sau, Tổ công tác 363 Công an quận Phú Nhuận phát hiện N.P.Đ. (SN 1996, nhân viên giao hàng) đang vận chuyển 8 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 25kg.

Qua truy xét, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Thuận) là người đã đặt giao hàng qua ứng dụng công nghệ để vận chuyển số pháo nổ trên về địa chỉ ở huyện Hóc Môn để cất giấu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, nhà chức trách thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750kg. Tuấn Anh khai mua hơn 800kg pháo nổ và bán được 20 thùng pháo trước khi bị bắt.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chí Hưng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố về tội Mua bán hàng cấm (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an TPHCM cho biết hơn một năm thực hiện kế hoạch củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả của 68 Tổ công tác 363 từng bước được nâng lên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trong quý I, 68 Tổ công tác 363 đã triển khai hơn 12.000 lượt tuần tra; phát hiện, xử lý 5.500 người vi phạm pháp luật; qua đó từng bước kéo giảm sâu tình hình tội phạm đường phố so với cùng kỳ.

Số vụ cướp tài sản giảm 39%, tỷ lệ khám phá đạt 100%; số vụ cướp giật tài sản giảm 26%, hầu hết đều được khám phá nhanh; số vụ trộm cắp tài sản giảm 23%, tỷ lệ khám phá đạt 72,62%.