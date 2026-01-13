Tạm giam 12 người liên quan vụ bắt cóc nhân viên quán ăn để đòi nợ

Ngày 13/1, VKSND khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 12 bị can để điều tra về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khám xét nhà vợ chồng Đạt - Uyên, thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 1h20 ngày 30/12/2025, Công an phường Mỹ Phong nhận tin báo từ chị Lê Thị Mỹ D. (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về việc chồng chị là anh Huỳnh Minh T. (33 tuổi, nhân viên của một quán ẩm thực ở phường Mỹ Phong) bị một nhóm khoảng 7-8 người đánh đập và bắt ép lên ô tô chở đi đâu không rõ.

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Mỹ Phong đến hiện trường, điều tra và truy xét nhóm người trên.

Khám xét nhà của vợ chồng Văn Phát Đạt và Lê Thị Yến Uyên, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan đến việc cho vay và mượn nợ.

Qua công tác sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an phường Mỹ Phong, xã Chợ Gạo, Bình Ninh và An Thạnh Thủy triệu tập những người có liên quan đến để làm việc.

Bước đầu những người trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, trước đó, anh T. có nợ của vợ chồng Đạt 90 triệu đồng và Hoàng Duy 10 triệu đồng. Sau đó anh bị nhóm của Đạt bắt cóc lên xe chở đi với mục đích để đòi nợ.

Hiện cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để làm rõ thêm hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với những người có liên quan nói trên.