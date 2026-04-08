Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai khắc phục hơn 230 tỷ đồng

Sáng 8/4, phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phần xét hỏi.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai) tại thời điểm nhận chuyển nhượng khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, đã nhận thức rõ khu đất này có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (bìa trái) cùng luật sư tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Quá trình chuyển dịch tài sản, bà Loan và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ chi phí đầu tư, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng; riêng bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Loan khai trong quá trình điều tra đã chủ động nộp 100 tỷ đồng; trước khi mở phiên tòa, bà tiếp tục nộp thêm hơn 130 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả lên hơn 230 tỷ đồng.

Về hành vi, bà Loan thừa nhận đúng như cáo trạng. Tuy nhiên, đối với số tiền hưởng lợi, bị cáo cho rằng mình chỉ là người đại diện công ty ký kết hợp đồng và đề nghị HĐXX xem xét.

Đối với 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng bị kê biên cùng các tài khoản đang bị phong tỏa, bà Loan không có ý kiến.

Trong buổi xét hỏi sáng cùng ngày, HĐXX cũng tiến hành thẩm vấn bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam). Trả lời câu hỏi của HĐXX, ông Thuận thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Ngọc Thuận (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo hồ sơ, khoảng cuối tháng 1/2014, Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) liên hệ hẹn gặp ông Thuận để đưa tiền nhưng chưa thực hiện được do ông Thuận bận công tác. Vài ngày sau, ông Thuận chủ động hẹn gặp Dừa tại phòng làm việc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM). Tại đây, Dừa mang 20 tỷ đồng, đựng trong 4 vỏ thùng rượu, đưa cho Thuận và nói là “tiền cảm ơn anh em Tập đoàn”.

Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất và nhận tiền từ Công ty Quốc Cường Gia Lai, đầu tháng 9/2014, Dừa tiếp tục mang 25 tỷ đồng, đựng trong 2 vali, đến nhà riêng của ông Thuận tại quận 2 (cũ) để đưa.

Như vậy, ông Thuận đã hai lần nhận tổng cộng 45 tỷ đồng từ Dừa. Theo lời khai, một phần số tiền được chi cho một số cá nhân liên quan, số còn lại 37,5 tỷ đồng ông Thuận sử dụng cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Thuận cho biết đã nộp lại hơn 38 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, cơ quan tố tụng đang kê biên một tài khoản và tạm dừng giao dịch đối với một số tài sản liên quan.

Bị cáo Thuận cũng thừa nhận hành vi của mình là sai phạm, lẽ ra phải tổ chức đấu giá nhưng đã không thực hiện, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.