Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận hàng trăm nghìn USD

Chiều 7/4, phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng các đơn vị liên quan bước vào phần xét hỏi.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Quang Thung (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo cáo buộc, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD, trên thực tế đã hai lần nhận tiền từ Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín), gồm 200.000 SGD và 300.000 USD, để chuyển giao trái pháp luật khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Thung trình bày tình hình sức khỏe yếu, thường xuyên khó thở. Bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng, nhưng đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền cáo buộc bị cáo nhận hối lộ.

Tại tòa, ông Thung khai lần thứ nhất nhận tiền là khi bị cáo Linh hỗ trợ đưa con trai bị cáo sang Singapore chữa bệnh và thanh toán viện phí 200.000 SGD. Bị cáo cho biết đã đề nghị trả lại số tiền này nhưng bị cáo Linh không nhận.

Lần thứ hai, bị cáo Thung khai được hai bị cáo Linh và Dừa mời đi ăn tối và đưa một túi giấy. Sau khi mang về nhà, bị cáo mới biết bên trong có 300.000 USD. Bị cáo không chia số tiền này cho người khác mà sử dụng để mua xe.

Bị cáo Thung thừa nhận việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo mong HĐXX xem xét lại hành vi nhận khoản 200.000 SGD.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi bị truy tố là đúng và đã nộp khắc phục hậu quả hơn 16,4 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Y Linh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trình bày tại tòa về mối quan hệ với bị cáo Thung, bị cáo Lê Y Linh cho biết quen biết bị cáo Thung thông qua một người bạn trong hoàn cảnh con của bị cáo Thung bị bệnh.

Theo lời khai, bị cáo Linh đã hỗ trợ để con trai bị cáo Thung sang Singapore chữa bệnh và thanh toán viện phí 200.000 SGD. Thời điểm này, bị cáo Linh chưa biết đến dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Sau khi hoàn tất chữa bệnh, vụ việc liên quan đến dự án mới phát sinh.

Bị cáo Linh cũng cho biết đây là dự án đầu tiên mình tham gia liên quan đến tài sản Nhà nước nên không nắm rõ quy định về việc phải đấu giá khi chuyển nhượng.

Thông qua mối quan hệ với bị cáo Thung, bị cáo Linh quen biết bị cáo Đặng Phước Dừa. Do bị cáo Thung mang ơn việc giúp chữa bệnh cho con, bị cáo Linh đã đề nghị được mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Từ đó, các bên bắt đầu hình thành quan hệ hợp tác, bàn bạc liên quan đến dự án.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo Thung từng đề nghị trả lại 200.000 SGD, bị cáo Linh cho biết đã từ chối nhận lại ngay từ thời điểm con trai bị cáo Thung chữa bệnh xong và thực tế chưa từng có ý định nhận lại khoản tiền này.

Bị cáo Linh trình bày thêm, nếu có mục đích nhận tiền thì đã nhận ngay từ thời điểm đó, không cần chờ đến khi phát sinh việc chuyển nhượng dự án. Theo bị cáo, mối quan hệ giữa hai bên xuất phát từ tình cảm và sự “giúp đỡ qua lại”.

Trước lời khai này, HĐXX đặt câu hỏi việc “giúp đỡ qua lại” cụ thể là gì. Bị cáo Linh trả lời: việc giúp đỡ chính là tạo điều kiện để bị cáo được mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo liên quan.