Tội phạm nước ngoài thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội, mở "hang ổ" lừa đảo

Ngày 7/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các đối tượng quốc tịch nước ngoài trên địa bàn TP để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/12/2025 đến 14/3, đơn vị đã phát hiện 3 vụ việc với 58 đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Công an TP Hà Nội cho hay thời gian gần đây, sau khi nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, các đối tượng có xu hướng di chuyển sang những nước khác trong khu vực để tìm địa bàn hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Các đối tượng nước ngoài hoạt động lừa đảo ở Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội cho biết đã sớm nhận diện phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp người nước ngoài vào địa bàn Hà Nội để phạm tội, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo đàn em câu kết với người Việt Nam để tìm địa điểm thuê nhà, chủ yếu tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp - nơi thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc - nhằm thuận lợi cho việc sinh hoạt, che giấu hoạt động phạm pháp. Tại các địa điểm này, chúng chuẩn bị hệ thống máy tính, thiết bị simbox và điện thoại di động để phục vụ việc tổ chức hoạt động phạm tội.

Sau khi lựa chọn được địa điểm, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài sẽ bố trí một người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam. Người này có nhiệm vụ làm thủ tục đưa các đối tượng khác nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức xin visa du lịch. Khi vào Việt Nam, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc đối với người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng không thực hiện hành vi lừa đảo với người Việt Nam nhằm tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, chúng lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm bình phong, sau đó chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động phân tán.

Nhóm này không duy trì một địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi nơi ở để tránh sự quản lý, phát hiện của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, chúng còn thuê người Việt Nam dọn dẹp nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày để hạn chế lộ diện.

Từ thực tế đấu tranh với loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Đặc biệt, những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần chú ý các biểu hiện nghi vấn, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, việc sớm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Hà Nội hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời bảo vệ uy tín của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.