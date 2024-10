Phát hiện nhiều phần thi thể ở karaoke An Phú, nơi cháy làm 32 người chết

Hơn 12h30 ngày 16/10, Công an Bình Dương vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt trước quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, để khám nghiệm hiện trường sau khi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người.

Quán karaoke An Phú, nơi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người (Ảnh: Phạm Diện).

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/10, Công an phường An Phú nhận được tin báo về việc có một số bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú - nơi đang bị bỏ hoang sau vụ cháy.

Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện phần đầu và cánh tay đang phân hủy, phần thân người dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong. Sau đó, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang và nhiều người sáng tạo nội dung đã tìm đến đây quay phim, chụp ảnh.