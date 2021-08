Tin vào công an "rởm", con mất tình, mẹ mất tiền

Dân trí Khi con gái dẫn người yêu về ra mắt, bà Bích vốn không ưa. Nhưng sau vài lần anh "công an" đến chơi, sốt sắng giúp đỡ nọ kia, bà dần xiêu lòng. Không ngờ, hai mẹ con đang bước vào cái bẫy giăng sẵn...

Trung úy công an rởm lừa tình, lừa tiền

Đầu tháng 8/2021, bà Bích (tên nhân vật đã được thay đổi) và cô con gái đến TAND tỉnh Nghệ An tham dự phiên xét xử Bành Quốc Khánh (SN 1993, quê Nghệ An, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tư cách là nạn nhân.

Gặp lại người quen cũ, Khánh vẫn tỉnh bơ như không quen biết, rành rọt khai hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Khánh như thêm xát muối vào nỗi đau của mẹ con bà Bích.

Bị cáo Bành Quốc Khánh bị truy tố ra trước tòa án xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Con mất tình

Tuyết (con gái bà Bích, tên nạn nhân đã được thay đổi) là cô gái có nhan sắc nhưng kém duyên, mới hơn 20 tuổi đã qua một lần đổ vỡ. Cuối năm 2020, Tuyết quen Bành Quốc Khánh. Như con chim sợ cành cong khiến Tuyết e ngại, khó mở lòng mình, nhưng sự tâm lý của người đàn ông từng trải đã từng bước đập tan "tuyến phòng thủ" cô cố gắng tạo ra.

Tuyết cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã lỡ dở một lần đò lại có thể gặp một trung úy công an chưa vợ, yêu thương chiều chuộng hết lòng.

"Anh ấy nói với em là làm bên Phòng quản lý xuất nhập cảnh. Hồi mới quen biết anh chụp ảnh mặc quần áo công an gửi cho em xem. Khi quen nhau rồi, mấy lần anh đưa em đi gặp bạn bè. Bạn anh cũng làm công an cả nên em càng tin", Tuyết tâm sự.

Mẹ con bà Bích đến tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại của Khánh.

Lòng tin của Tuyết về "trung úy an ninh" càng được củng cố khi bố cô không may phải nhập viện điều trị. Hôm ấy, người yêu Tuyết diện nguyên một bộ cảnh phục đến tận phòng bệnh để hỏi thăm sức khỏe "nhạc phụ tương lai", còn để lại một chiếc phong bì "để bác bồi bổ sức khỏe". Khỏi phải nói, bố Tuyết hãnh diện với bạn cùng phòng điều trị về con rể tương lai thế nào.

Nhưng cả gia đình cô chẳng thể ngờ, người yêu của Tuyết là một người đàn ông không nghề nghiệp, đã có vợ con đề huề ở tận Tây Nguyên. Bộ quần áo an ninh với đủ ve hàm, biển tên là do Khánh đặt mua trên mạng xã hội. Vỏ bọc hoàn hảo anh ta dựng ra chỉ nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mẹ mất tiền

Nhắc tới chàng rể hụt, bà Bích lại chất chứa nỗi niềm. Bà không ngờ rằng, vì tin tưởng cái mác công an, cả hai mẹ con đều trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.

"Hồi con gái đưa Khánh về giới thiệu, nhìn anh ta cứ cúi gằm mặt xuống đất tôi đã thấy không ưng rồi. Nhưng con gái nói đã lỡ dở một đời chồng, giờ có người yêu thương, mong mẹ ủng hộ nên tôi cũng xiêu lòng. Mấy lần sau đến chơi, ăn cơm, Khánh đều mặc đồ công an, giới thiệu làm ở trong Công an tỉnh. Tôi nghĩ người ta là công an thì chắc chắn đàng hoàng rồi", bà Bích kể.

Trong khi bà Bích đứng lên tố cáo hành vi lừa đảo của "con rể hụt" thì con gái đổ gục xuống bàn vì cú sốc cô phải chịu đựng quá lớn.

Có ít tiền tích lũy, bà Bích muốn mua một mảnh đất quy hoạch ở huyện bên cạnh để đầu tư. Bành Quốc Khánh bảo bản thân cũng đang tham gia đấu giá đất ở khu vực này và cam đoan có thể giúp bà Bích đấu giá trúng một suất. Thấy "con rể" nhiệt tình giúp, bà Bích cũng nở mày nở mặt.

Khi con gái đưa về một bộ hồ sơ đấu giá đất mang tên mình cùng lời nhắn của Khánh chuẩn bị 200 triệu đồng để lo công việc, bà Bích càng tin tưởng thửa đất đã sắp về tay mình.

"Hôm công bố kết quả đấu giá, không thấy tên tôi đâu, hỏi thì Khánh bảo "đã lo xong xuôi, vì mua đất không qua đấu giá nên không thể công bố kết quả công khai" rồi dặn tôi không phải lo đâu. Mãi cũng không thấy họ gọi lên nộp tiền mua đất, tôi đi hỏi mới tá hỏa chẳng có lô đất nào đã bán cho tôi như Khánh nói", bà Bích kể tiếp.

Biết mình bị lừa, bà Bích tố cáo hành vi của Bành Quốc Khánh lên công an và tá hỏa, mẹ con mình không phải là nạn nhân duy nhất của "công an rởm" này.

Bành Quốc Khánh bị tuyên phạt 10 năm tù, trong khi đó mẹ con bà Bích chưa đòi lại được một xu nào.

Với thủ đoạn lừa bán cây cảnh, Bành Quốc Khánh chiếm đoạt của một người đàn ông ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) 310 triệu đồng. Gã đàn ông này còn thuê sim số đẹp, lừa "rút hồ sơ đấu thầu", chiếm đoạt của 2 nạn nhân ở Hà Tĩnh số tiền 60 triệu đồng. Tổng số tiền Bành Quốc Khánh lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân là 587 triệu đồng.

"Trong khi 3 nạn nhân kia đã được gia đình Khánh bồi thường một phần thì tôi chưa được nhận lại một xu nào cả. Sau vụ việc, con gái tôi sốc, nghĩ quẩn, may kịp thời ngăn được", bà Bích cho rằng gia đình Khánh đã thiếu hợp tác trong việc khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Bành Quốc Khánh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù, buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Tòa tuyên án xong, bà Bích chạy đi tìm người nhà của Khánh để "thương thảo". Nếu gia đình Khánh chịu trả số tiền người đàn ông này đã chiếm đoạt, bà sẽ không làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn dửng dưng của người nhà bị cáo Khánh. Họ vội vã chạy theo chiếc xe bít bùng đang từ từ lăn bánh rời tòa án, để lại bà Bích chưng hửng với cú lừa đau đớn.

Hoàng Lam