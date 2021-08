Giả danh công an lừa chạy đấu giá đất quy hoạch

Dân trí Bành Quốc Khánh mua trang phục an ninh trên mạng rồi chụp ảnh đăng Facebook, Zalo. Tin tưởng "cán bộ an ninh" này, nạn nhân đã đưa hàng trăm triệu đồng nhờ Khánh mua đất quy hoạch không qua đấu giá.

Ngày 2/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bành Quốc Khánh (SN 1993, quê Nghệ An, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Bành Quốc Khánh tại phiên xử ngày 2/8.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2020, Bành Quốc Khánh tìm mua một bộ sắc phục an ninh nhân dân trên mạng xã hội rồi chụp ảnh đăng Facebook, Zalo. Thời gian này, Khánh quen biết một thiếu phụ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Khánh giới thiệu công tác tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An.

Khi biết người thân chị này có nhu cầu mua một lô đất quy hoạch ở gần nhà, Khánh "nổ" có thể giúp gia đình mua được một lô đất mà không qua đấu giá. Tin vào bộ cảnh phục Khánh mặc mỗi khi đến nhà chơi, nạn nhân đã đưa cho Khánh 200 triệu đồng để nhờ mua đất.

Toàn bộ số tiền trên Khánh chi tiêu hết. Khi không thấy mình có tên trong danh sách mua đất quy hoạch, nạn nhân hỏi thì được Khánh trả lời "đã lo lót xong xuôi, không công bố danh sách là để khỏi bị lộ, người khác biết sẽ tố cáo".

Chờ mãi không thấy chính quyền thông báo thực hiện nghĩa vụ đối với lô đất quy hoạch nói trên, nạn nhân tìm hiểu mới biết mình bị lừa và báo công an.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12/2020, Khánh lập Facebook mang tên người cha đã mất để tham gia vào một nhóm mua bán gỗ mít trên mạng xã hội. Khánh tải hình ảnh, video về các cây gỗ mít to, đẹp đăng tải trên Facebook rao bán với giá rẻ.

Bành Quốc Khánh thời điểm bị bắt và hình ảnh trong sắc phục cán bộ an ninh được gã đưa lên mạng xã hội để "lòe" người khác.

Tưởng thật, anh D. (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) liên hệ để mua. Bành Quốc Khánh yêu cầu anh D. 14 lần chuyển tiền đặt cọc và đưa ra nhiều kịch bản để giải thích về việc chậm giao hàng. Khi chuyển cho Khánh tổng số tiền 310 triệu đồng mà không nhận được hàng như thỏa thuận, anh D. đã trình báo công an.

Ngoài ra, trong năm 2020, Bành Quốc Khánh còn thực hiện 2 vụ lừa đảo khác bằng hình thức chạy dự án của các nạn nhân ở tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng số tiền Bành Quốc Khánh lừa đảo, chiếm đoạt của 4 nạn nhân là 587 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khánh thừa nhận bản thân không có việc làm ổn định, chỉ dựa vào tài ăn nói và sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau khi bị bắt, Khánh tác động gia đình khắc phục được một phần nhỏ cho các bị hại.

Bành Quốc Khánh gửi lời xin lỗi các nạn nhân, đồng thời mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Bành Quốc Khánh 10 năm tù; buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Hoàng Lam