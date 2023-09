Tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở dự án khu dân cư Hiền Hòa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc mua bán, chuyển nhượng đất nền thuộc dự án Khu dân cư Hiền Hòa (dự án Airport New Center) tại xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Từ trái qua phải: Trần Văn An và Lê Xuân Quyền Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai bị can bị khởi tố gồm: Trần Văn An (SN 1975, ngụ TP Dĩ An, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt) và Lê Xuân Quyền Anh.

An và Anh cùng đồng phạm đã thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng đất nền tại dự án trên với nhiều khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã thực hiện việc hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng đất nền, ... liên quan đến dự án trên với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt thì liên hệ với công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.