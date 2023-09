Chủ mưu dàn cảnh bán "dự án ma" ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 9/9, Công an Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Hữu Tường, chủ mưu vụ lừa đảo bán đất nền tại huyện Trảng Bom.

Theo điều tra ban đầu, Công ty bất động sản Lộc Phúc do Tường lập ra. Người đàn ông này đã thuê Nguyễn Văn An, 27 tuổi, làm Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc.

Mọi kịch bản và kế hoạch mua bán, lừa khách hàng điều được Tường đưa ra và thuê nhân viên thực hiện. Một lô đất có giá chỉ vài trăm triệu đồng nhưng công ty này đã tự vẽ lên "dự án ma", rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Tường làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kịch bản đưa ra, khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TPHCM sẽ được nhân viên kinh doanh của công ty hẹn chở đi xem nhà, rồi chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai. Tại đây Tường thuê các "diễn viên quần chúng" làm khách mua hàng để cò mồi.

Sau khi cho khách xem đất tại những dự án tự vẽ ra với giá trị cao như: gần đường cao tốc, khu công nghiệp, sân bay Long Thành... nhân viên công ty dùng các chiêu trò, thủ đoạn ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Từ ngày 31/8 đến nay đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty bất động sản Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 31/8, hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia thành nhiều tổ công tác, ập vào kiểm tra sự kiện mở sàn giao dịch tại một "dự án ma" thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom của Công ty bất động sản Lộc Phúc. Hơn 20 người, trong đó có Nguyễn Văn An, bị tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.