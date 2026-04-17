Tìm bị hại liên quan người đàn ông giả danh công an suốt 3 năm ở Tây Ninh

Ngày 17/4, Công an phường Thanh Điền phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ một người đàn ông giả danh công an trong thời gian dài trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra quán cà phê T.Q. tại khu phố Hiệp Định, phát hiện ông Ngô Thành Phát (SN 1973, ngụ phường Tân Ninh) mặc quân phục công an nhân dân, đeo cấp hàm đại tá, mang biển tên Ngô Thành Phát.

Người này tự xưng giữ chức Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an).

Qua xác minh, Công an phường Thanh Điền xác định ông Phát không thuộc lực lượng công an nhân dân. Từ khoảng tháng 6/2023, người này mua trang phục ngành công an, cấp hàm, biển tên để sử dụng và đến ngày 13/4 thì bị phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Thanh Điền thông báo cá nhân, tổ chức nào là bị hại liên quan đến ông Ngô Thành Phát, đề nghị liên hệ đơn vị để được giải quyết; hoặc liên hệ Thiếu tá Nguyễn Đức Tiệp, cán bộ Công an phường Thanh Điền qua số điện thoại 0933247548.