Tìm bị hại của kẻ chuyên lừa đảo xuất khẩu lao động

Chiều 26/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng (24 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 14/9, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của anh N.V.S. (27 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) về việc đưa hơn 30 triệu đồng cho một đối tượng quen qua Facebook để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Song đến nay anh S. vẫn chưa được xuất cảnh.

Phạm Văn Thắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian điều tra, cảnh sát làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Phạm Văn Thắng.

Thắng khai nắm được tâm lý nhiều người muốn làm thủ tục nhanh chóng, đơn giản để xuất cảnh đi nước ngoài. Thắng sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân, truy cập vào các nhóm xuất khẩu lao động và đăng tin tìm người có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Khi có người tìm hiểu, Thắng cho bị hại vào nhóm Zalo do mình lập ra để tư vấn, thỏa thuận, hứa hẹn sẽ đưa người xuất khẩu lao động với chi phí rẻ, tiêu chuẩn tuyển chọn thấp; quy định phỏng vấn, ngoại ngữ đơn giản và được "bao trọn" hồ sơ, thủ tục.

Sau đó, Thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình, mỗi lần 200-500 USD. Nhận tiền xong, Thắng gửi hình ảnh "giấy tư cách lưu trú" qua Zalo cho bị hại để họ tin tưởng và nộp thêm tiền.

Thực tế, loại giấy tờ này, Thắng lấy trên mạng xã hội rồi sử dụng phần mềm chèn thông tin, hình ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ của bị hại vào.

Với thủ đoạn đó, Thắng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của hàng chục bị hại trên địa bàn cả nước.