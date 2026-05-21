Tiếp tục thanh toán hơn 1.700 tỷ cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 21/5, Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã tổ chức chi tiền đợt 9 cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Các bản án đã tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trước đó, cơ quan thi hành án đã thực hiện chi trả đợt 1 vào ngày 25/6/2025 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng. Đợt 2 được thanh toán ngày 17/7/2025, số tiền 738 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,4553% trên số tiền được thi hành án. Đợt 3 diễn ra ngày 20/8/2025, chi trả 376 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,2503%. Đợt 4 được thực hiện ngày 26/9/2025, với số tiền 299 tỷ đồng, tương ứng 0,99%.

Đợt 5 thanh toán ngày 26/11/2025, số tiền 206 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0,68%. Đợt 6 diễn ra ngày 26/12/2025, chi trả 272 tỷ đồng, tương ứng 0,9%. Đợt 7 được thực hiện ngày 31/12/2025, với số tiền 704 tỷ đồng, tương ứng 2,3% trên số tiền được thi hành án.

Đợt 8, được thực hiện vào ngày 5/2, với tổng số tiền 248 tỷ đồng, tương ứng hơn 0,8% số tiền được thi hành án.

Sau khi chi trả đợt 8 đợt, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 1.747 tỷ đồng.

Ngày 21/5, đã thực hiện thanh toán đợt 9 cho 42.574 trái chủ với số tiền 1.732 tỷ đồng theo tỷ lệ 5,8% trên số tiền được thi hành án.

Hiện nay, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.