Tiếp nhận công dân xuất cảnh trái phép, phát hiện 3 đối tượng truy nã

Mới đây Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 59 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đáng chú ý trong số các công dân này có 3 đối tượng truy nã gồm: Chu Văn Chung (34 tuổi, quê Bắc Giang) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang truy nã về tội Đánh bạc; Lừu Văn Kim (37 tuổi, trú huyện Phong Thổ, Lai Châu) đang bị Công an huyện Phong Thổ truy nã về tội Trộm cắp tài sản; Vũ Văn Thắng (66 tuổi, quê Quảng Ninh) đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Giết người.

Trước đó, sau khi phạm tội Chung, Kim, Thắng đã trốn sang Trung Quốc.

Đối tượng Lừu Văn Kim (áo đen) và vũ Văn Thắng (áo xám) (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Những công dân xuất cảnh trái phép khác có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương của Việt Nam, do nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Trung Quốc hoặc lấy chồng người Trung Quốc nên đã xuất cảnh trái phép qua đường mòn thuộc địa bàn các tỉnh như Cao Bằng, Quảng Ninh,…

Họ bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ do không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc phối hợp trao trả, tiếp nhận các công dân (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng tại cửa khẩu đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để bàn giao những đối tượng trên cho công an các địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.