Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án thu giữ 32 bánh heroin

Sáng 3/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó ngày 15/11, tại Km 71+800 quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (Ảnh: Hoàng Lan).

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng khai tên là Lê Tuấn Hiên (SN 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng. Khi đến khu vực bản Kéo Hượn, bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Hiên đã chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị lực lượng đánh án khống chế.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên (ngoài cùng bên phải) cùng tang vật 32 bánh heroin (Ảnh: Hải Chuyền).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, chúc mừng thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên án được đấu tranh thành công, đảm bảo an toàn về mọi mặt thể hiện sự quyết tâm cao, công tác phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Ông cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động xác lập các chuyên án, đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.