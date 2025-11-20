Biên phòng mật phục, khống chế kẻ vận chuyển thuê 32 bánh heroin

Ngày 20/11, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12h ngày 15/11, tại Km 71+800 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án của đơn vị đã tổ chức mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên (ngoài cùng bên phải) cùng tang vật 32 bánh heroin (Ảnh: Hải Chuyền).

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên là Lê Tuấn Hiên (SN 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng. Khi đến khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Hiên đã chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị lực lượng đánh án khống chế.

Hiện đối tượng và tang vật đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.