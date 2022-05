Thưởng nóng ban chuyên án triệt phá vụ vận chuyển gần một tấn thuốc nổ

Ngày 11/5, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến tặng hoa, khen thưởng Ban chuyên án NVT1 của Công an tỉnh Quảng Bình sau thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về tàng trữ, mua bán vật liệu nổ trái phép.

Tại lễ trao thưởng, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - đã biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Ban chuyên án NVT1 cũng như những chiến công, thành tích của lực lượng công an tỉnh này trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra, mở rộng chuyên án với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm.

Lãnh đạo Quảng Bình trao thưởng cho ban chuyên án NVT1 (Ảnh: X.P).

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao thư khen, biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - cũng đã trao thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh cho Ban chuyên án NVT1.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thụ và Lê Văn Toản bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, sau một thời gian dài tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, khoảng 4h ngày 10/5, lực lượng công an tại Quảng Bình đã triển khai lực lượng, bắt quả tang 2 đối tượng đang tổ chức vận chuyển thuốc nổ trái phép lên xe tải để đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Thụ (SN 1975) trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy và Lê Văn Toản (SN 1976) trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy.

Số thuốc nổ mà cơ quan công an thu giữ được từ 2 đối tượng (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 21 bao tải có tổng trọng lượng là 820 kg thuốc nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Văn Toản ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy và Nguyễn Văn Thụ ở Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình còn phát hiện, thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, một khẩu súng, 19 viên đạn, một xe tải và nhiều tang vật có liên quan khác.