Vụ nổ sập nhà, "chôn sống" đôi vợ chồng: Nhiều thuốc nổ ở hiện trường!

Dân trí Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn, làm sập nhà, vùi lấp đôi vợ chồng dưới đống đổ nát, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều kíp nổ điện, thuốc nổ.

Đến trưa 3/9, Công an tỉnh Quảng Nam cùng Viện kiểm sát nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở nhà ông Nguyễn Minh (sinh năm 1962) và vợ là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1966). Vụ nổ làm vợ chồng ông Minh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ, ngôi nhà cấp của vợ chồng ông Minh bị sập gần như hoàn toàn.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều kíp điện và thuốc nổ.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

"Tại hiện trường có kíp nổ, có cả thuốc nổ dạng rắn, hiện chưa biết số lượng bao nhiêu nhưng có nhiều cục, giống như những viên đá", Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin với báo chí tại hiện trường.

Xe múc được đưa vào hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Tư (45 tuổi), ở gần nhà của nạn nhân kể lại: "Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ rất lớn làm nhà cửa gia đình tôi rung chuyển. Sau đó, tôi cùng người dân trong thôn chạy qua thì thấy nhà của ông Minh bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn".

Ông Nguyễn Văn Tư cũng cho hay, vụ nổ quá lớn không những làm nhiều đồ đạc, vật dụng trong ngôi nhà ông Minh bị phá hủy hoàn toàn mà nhà của một số hộ dân ở gần cũng bị hư hỏng.

Tại hiện trường, thi thể ông Minh không còn nguyên vẹn.

Hiện trường vụ nổ sập nhà làm vợ chồng tử vong

Một số người dân ở thôn Phường Thuốc kể lại, trước đây, ông Minh có đi "làm vàng" rồi về địa phương làm nông, chăn nuôi heo rừng thả trong vườn nhà. Vợ ông là giáo viên dạy học ở xã Tiên Phong.

Hai vợ chồng được đánh giá là rất hiền lành, trong sinh hoạt không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Chiếc xe máy của nạn nhân được mang ra ngoài.

Hiện trường vụ nổ là một đống đổ nát, hỗn độn, nhiều mảnh tường bê tông nằm ngổn ngang, các vật dụng như tủ, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình ông bị hư hỏng nặng. Đây là ngôi nhà khá kiên cố, vợ chồng ông Minh đã sinh sống lâu nay. Gia đình không có con cái.

Lực lượng chức năng đã đưa xe máy xúc vào hiện trường, san ủi đống tường gạch của ngôi nhà bị đổ nát để tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân đưa ra ngoài.

Có mặt tại hiện trường vụ nổ, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nguyên nhân gây ra vụ nổ hiện đang được Công an tỉnh đánh giá. Công an đã lấy vật chứng mang đi giám định, cần thời gian mới có thể khẳng định được.

Công Bính