Thuê làm giả sổ đỏ thửa đất đã bán để lừa đảo

Ngày 6/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1982, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nhàn sở hữu một thửa đất tại phường Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, bà này đã thế chấp thửa đất để vay tiền của người khác bằng hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với bà Nhàn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Dù không còn khả năng chuộc lại đất và không còn toàn quyền định đoạt đối với tài sản trên, nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, bà Nhàn nảy sinh ý định lừa đảo. Người phụ nữ này lên mạng thuê làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương tự bản gốc, sau đó đưa thông tin gian dối rằng mình vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất nhằm tạo lòng tin với một phụ nữ tên A. để vay tiền.

Tin tưởng giấy tờ và thông tin do bà Nhàn cung cấp, trong năm 2022, bà A. đã nhiều lần cho Nhàn vay với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Nhàn chỉ trả lại khoảng 436 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không còn khả năng thanh toán.

Tại cơ quan công an, bà Nhàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.