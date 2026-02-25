Thực hư thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc gây xôn xao dư luận

Ngày 25/2, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh, xử lý người đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Sáng cùng ngày, nhiều trang Facebook đã lan truyền bài đăng với nội dung cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú tại xã Bờ Y) đã bị bắt đi hơn 3 ngày, gia đình đang tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, gây lo lắng trong cộng đồng.

Công an xã Bờ Y đã mời ông bà nội cùng 2 cháu bé lên nắm thông tin (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bờ Y đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cháu Đ. và M. đang đi học tại một trường Mầm non trên địa bàn xã Bờ Y, không có dấu hiệu mất tích hay bắt cóc như thông tin đã đăng tải.

Đại diện Công an xã Bờ Y cho biết đơn vị chưa tiếp nhận trình báo nào về việc 2 cháu bé bị mất tích. Qua xác minh thêm, 2 cháu bé trong trường hợp này đang được ông bà nội chăm sóc, đưa đi học tại trường Mầm non.

"Ban đầu, công an xác minh 2 cháu này được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng 2 cháu mất tích là không đúng sự thật. Chúng tôi đang liên hệ với bố mẹ của 2 cháu bé để nắm thông tin, xử lý về các nội dung đăng tải", đại diện Công an xã Bờ Y khẳng định.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị mất tích như trên mạng xã hội. Mọi người cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.