Thua bạc rồi cướp lại tiền, 8 đối tượng bị khởi tố

Ngày 8/3, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 8 đối tượng liên quan đến vụ án Đánh bạc và Cướp tài sản xảy ra tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen.

Trong đó, Phan Văn Ngọ (SN 1978), Trần Hậu Bảo (SN 2000), Phan Văn Bảo (SN 2004) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1989) bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc.

Nhóm Trần Hậu Định (SN 1990), Trịnh Văn Hòa (SN 1987) và Bùi Xuân Tiệp (SN 1991, cùng trú tại Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Từ trái qua phải, Phan Văn Ngọ, Phan Văn Bảo, Trần Hậu Bảo, Nguyễn Văn Lộc bị khởi tố 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc (Ảnh: Văn Việt).

Theo kết quả điều tra, hôm 24/2, nhóm đối tượng trên tụ tập tại nhà Phan Văn Ngọ (trú tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) để đánh bạc bằng hình thức “bài ba cây”. Mỗi ván các đối tượng đặt cược từ 100.000 đồng trở lên, tổng số tiền dùng để đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Sau khi thua bạc, Trần Hậu Bảo nghi ngờ Tiệp gian lận nên tìm đến nhà Ngọ đòi lại tiền. Tại đây, Bảo cùng một số đối tượng đánh đập Tiệp và ép buộc nạn nhân phải trả lại số tiền đã thắng trước đó.

Dưới sự đe dọa và hành hung của nhóm này, Tiệp buộc phải chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho Trần Hậu Bảo, Phan Văn Bảo, Nguyễn Văn Lộc và Phan Văn Ngọ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên có dấu hiệu cấu thành tội Cướp tài sản.