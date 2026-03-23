Thủ quỹ Co.op Rạch Miễu ở TPHCM đánh tráo tiền, chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Sáng 23/3, TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt Bùi Nhật Hằng (51 tuổi, thủ quỹ Co.op Rạch Miễu, TPHCM) 20 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Thị Kim Thanh (45 tuổi, kế toán Co.op Rạch Miễu) bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Bùi Nhật Hằng (bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, Bùi Nhật Hằng là thủ quỹ của Công ty Co.op Rạch Miễu, được giao quản lý quỹ tiền mặt của đơn vị.

Trong thời gian từ ngày 21/8/2021 đến 26/8/2023, Hằng lợi dụng vị trí công tác, dùng thủ đoạn đánh tráo mệnh giá tiền trong các cọc tiền cất giữ tại két sắt của công ty để chiếm đoạt tổng cộng 2,1 tỷ đồng, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, phân loại tiền theo mệnh giá vào mỗi buổi sáng, Hằng lấy các tờ tiền mệnh giá lớn để dễ dàng cất giấu trong túi quần.

Để qua mặt công ty, Hằng đánh tráo các cọc tiền trong két sắt. Với cọc tiền mệnh giá 20.000 đồng, Hằng chỉ bọc hai tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng ở hai đầu, phần bên trong là các tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn như 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng hoặc trộn lẫn 1.000 đồng với 2.000 đồng, khiến người kiểm đếm dễ nhầm là cọc tiền mệnh giá 20.000 đồng.

Hằng cũng thực hiện thủ đoạn tương tự với các cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng và 5.000 đồng. Khi sắp xếp tiền trong két sắt, Hằng chồng các cọc tiền lên nhau, để mặt tờ tiền bọc ngoài hướng ra phía ngoài.

Trần Thị Kim Thanh là kế toán thanh toán của Công ty Co.op Rạch Miễu, được giao nhiệm vụ kiểm quỹ cuối ngày và lập biên bản kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày. Tuy nhiên, Thanh chủ quan, thiếu trách nhiệm nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Hằng.

Chiều 26/8/2023, bà Đoàn Thị Hồng Châu (kế toán trưởng) phát hiện dấu hiệu bất thường, tiến hành kiểm đếm số tiền thực tế còn tồn trong két sắt của phòng quỹ và xác định số tiền chênh lệch lên tới 2,1 tỷ đồng.