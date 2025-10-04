Thu hơn 1.000 sản phẩm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng tại chợ Hàn

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ, những ngày qua, đơn vị đã đồng loạt ra quân, kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh tại khu vực xung quanh chợ Hàn, phường Hải Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở kinh doanh nhiều mặt hàng thời trang (quần áo, giày dép, túi xách...) nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra một cửa hàng buôn bán hàng giả, hàng nhái (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đáng chú ý, các đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi như cất giấu hàng vi phạm ở tầng trên, tầng dưới bày bán hàng lưu niệm, hàng trong nước.

Có cơ sở kinh doanh đóng cửa nhưng cho nhân viên dùng điện thoại, máy tính để mời chào, sau đó dẫn khách lên tầng trên mua bán trái phép.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm các loại, nghi vấn vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với trị giá ước tính hơn 1 tỷ đồng.