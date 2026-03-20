Thu giữ hơn 10.000 mỹ phẩm giả gắn mác Olay, Vaseline tại TPHCM

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, khởi tố 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn ở phường Tân Tạo.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Minh Hiệp).

Trước đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm tại đường Lê Đình Cẩn, do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) thực hiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: Olay, Abutine C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline. Tất cả được in nhãn mác sản xuất tại Mỹ, Thái Lan, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện hàng trăm ký hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì được chuẩn bị sẵn, thiết bị khuấy trộn, sang chiết.

Kho sản xuất mỹ phẩm giả ở phường Tân Tạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Nương khai toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành, chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm là kem các loại theo đơn đặt hàng, có giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và có hồ sơ công bố nhiều loại mỹ phẩm (trừ các sản phẩm bán cho Nương).

Do các mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất, kinh doanh ít được người tiêu dùng quan tâm, nên Nhã đã sản xuất, làm giả mỹ phẩm của các nhãn hiệu Olay - kem kích trắng mạnh; Abutine C3C; Bạch Ngọc Liên - kích trắng siêu tốc; Vaseline - kem tẩy trắng Thái Lan để bán ra thị trường kiếm lời.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị cảnh sát phát hiện, Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm nhưng không thành.

Mỹ phẩm giả được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Minh Hiệp).

Theo cảnh sát, với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng/thùng (120 hũ), các loại kem thành phẩm sau đó được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch lớn. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những tin quảng cáo “thần tốc”, “siêu trắng” trên mạng xã hội, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.