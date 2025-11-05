Thủ đoạn tham ô tài sản của cựu Ban quản trị chung cư tại TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can Phạm Phương (54 tuổi, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Đinh Việt Cường (51 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Đào (58 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) và ông Tôn Ngọc Bạch (71 tuổi, cựu thành viên Ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, ông Phan Dương Đại (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy Điện Đại Tiến, Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra từng ban hành kết luận điều tra, song VKS cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề.

Dùng tiền cư dân để đóng phạt và bồi thường hợp đồng

Theo kết luận điều tra mới nhất, các bị can Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đã bàn bạc thực hiện việc sửa chữa đường nội bộ mà không xin giấy phép. Sau khi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt 15 triệu đồng, các bị can đã dùng tiền cư dân đóng góp để nộp phạt.

Một góc chung cư Miếu Nổi (Ảnh: C.T.V.).

Tiếp đó, các bị can trong Ban quản trị tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư. Khi bị UBND phường 3, quận Bình Thạnh (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng và bên thuê yêu cầu đền bù hợp đồng, các bị can đã bàn bạc, lấy 50 triệu đồng tiền cư dân đóng góp để chi trả.

Ngoài ra, bị can Phạm Phương còn ký hợp đồng với một doanh nghiệp để lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù dự án không được thi công, các bị can vẫn đồng ý chi trả cho đối tác 263 triệu đồng.

Phương tiếp tục đại diện Ban quản trị ký hợp đồng trị giá 626 triệu đồng (thực tế thanh toán 640 triệu đồng) với công ty của đối tượng Nguyên để lắp đặt 139 camera giám sát cho chung cư Miếu Nổi. Khi ký hợp đồng, hai bên thỏa thuận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Đến tháng 6/2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời Phương làm việc liên quan đơn tố cáo của cư dân về việc không minh bạch tài chính, trốn thuế. Cơ quan công an cũng gửi văn bản yêu cầu công ty của Nguyên cung cấp hợp đồng và hóa đơn thuế liên quan.

Lo sợ bị phát hiện, Phương và Nguyên bàn bạc hủy bỏ các hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ năm 2018, đồng thời thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị thành thông số sản xuất năm 2023 để đối phó.

Các bị can còn dùng 62 triệu đồng tiền cư dân đóng góp (phí sử dụng thang máy) để mua hóa đơn khống giao nộp cho công an.

Nâng khống giá trị hợp đồng thang máy để chiếm đoạt

Bên cạnh đó, Phạm Phương và Phan Dương Đại ký hợp đồng lắp đặt thang máy B2 và hai thang máy khu đơn nguyên C. Đại đã nhận 813 triệu đồng nhưng chỉ lắp đặt một thang máy B2 và một thang máy tại đơn nguyên C.

Do Đại không thi công nốt thang máy còn lại, Phương chỉ đạo Nguyễn Thị Đào lấy 246 triệu đồng tiền cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp. Cơ quan điều tra xác định hành vi này gây thiệt hại hơn 637 triệu đồng cho cư dân.

Ngoài ra, tháng 2/2018, Phương và Đinh Việt Cường ký hợp đồng trị giá 150 triệu đồng để thi công vệ sinh thoát nước và sửa chữa hệ thống hầm phốt của chung cư. Thực tế, Ban quản trị thanh toán 151,2 triệu đồng, trong đó hai bị can nhận hoa hồng 16 triệu đồng.

Sau đó, khi thang máy chung cư xuống cấp, Phương ký hợp đồng 1 tỷ đồng với Đại để lắp đặt thang máy mới. Tuy nhiên, hai bên thỏa thuận mua linh kiện nhập khẩu giá 800 triệu đồng để tự lắp ráp, nhưng Ban quản trị vẫn chuyển 1 tỷ đồng cho Đại. Sau đó, Đại chuyển khoản 100 triệu đồng cho Cường và đưa tiền mặt 100 triệu đồng cho Phương.

Đến năm 2019, Phương và Đại tiếp tục ký hợp đồng lắp đặt thang máy đơn nguyên B2 và hai thang máy đơn nguyên C, nâng khống giá trị hợp đồng thêm 600 triệu đồng. Đại mới lắp đặt hai thang máy nhưng Phương vẫn chỉ đạo Ban quản trị thanh toán tổng cộng 2,7 tỷ đồng cho ba thang máy nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch 600 triệu đồng. Tuy nhiên, Đại chỉ chuyển cho Phương 97 triệu đồng, giữ lại 503 triệu đồng.

Kết luận điều tra cũng xác định, bị can Phương và đồng phạm đã nghiệm thu khống, nâng khống giá trị các hợp đồng để hưởng lợi, thông qua hàng loạt hạng mục như đèn thoát hiểm, camera giám sát sảnh trệt, cầu thang bộ, tivi quan sát văn phòng Ban quản trị, hệ thống bãi xe thông minh…

Tổng cộng, Phạm Phương và các bị can đã chiếm đoạt hơn 960 triệu đồng tiền cư dân chung cư Miếu Nổi. Theo kết luận điều tra mới nhất, số tiền này giảm so với con số 1,2 tỷ đồng trong kết luận trước đó.