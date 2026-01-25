Thông tin mới vụ 3 người tử vong trên đường tại Quảng Trị

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 0h30 cùng ngày, 11 thanh thiếu niên tại Quảng Trị có hẹn nhau từ trước đã sử dụng xe máy đi thành đoàn, chạy tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nhật Anh).

Khi đến tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, nhóm thanh thiếu niên xảy ra va chạm rồi ngã xuống đường. Vụ việc khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương tại hiện trường được đưa đi cấp cứu.

Ngoài 4 nạn nhân kể trên, một thiếu niên khác sau khi về nhà đã được người thân đưa đến bệnh viện và xác định bị dập lá lách.

Hình ảnh do camera an ninh gần hiện trường ghi lại cảnh một số người điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp. Từ camera cũng thấy cảnh xe máy lăn nhiều vòng trên đường sau khi va vào giải phân cách, tuy nhiên góc quay không thể hiện đầy đủ vụ việc.

Danh tính 3 người tử vong, gồm: N.M.T. (SN 2010), N.G.B. (SN 2010), cùng trú tại xã Bắc Trạch và H.Đ.T.A. (SN 2008), trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị).

Hai người bị thương là L.D.T. (SN 2009) và L.A.T. (SN 2011), cùng trú tại xã Bắc Trạch, đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.