Vụ cô gái tố bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội: Bắt giữ nhiều đối tượng

Chiều 25/1, chỉ huy Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ xô xát tại hầm Kim Liên.

Theo vị chỉ huy, các đối tượng bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an phường đang củng cố hồ sơ, phân loại hành vi để xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/1, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Tại hầm Kim Liên, khi lượng lớn người dân tụ tập hò reo ăn mừng chiến thắng thì một cô gái tố cáo bị nhóm thanh niên quấy rối tình dục. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ.