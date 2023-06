Thiếu tiền tiêu, đôi bạn ở Bình Dương rủ nhau đi cướp

Ngày 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương), thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Cướp giật tài sản. Duy là đồng bọn của Lê Hoàng Duy (SN 2000, ngụ TPHCM).

Theo công an, trước đó, ngày 25/5, Bùi Quốc Duy và Lê Hoàng Duy chở nhau trên xe máy, rảo quanh khu vực tìm con mồi để cướp giật tài sản. Phát hiện chị U. sơ hở, Quốc Duy cùng Hoàng Duy đã điều khiển xe áp sát và giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,2 chỉ) của chị U. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bùi Quốc Duy bên trái và Lê Hoàng Duy bên phải (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Nhận tin báo, ngày 2/6, các trinh sát hình sự Công an TP Dĩ An đã bắt giữ được Lê Hoàng Duy, riêng Quốc Duy đã nhanh chóng bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Hoàng Duy khai nhận cả hai là bạn bè, không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác.

Ngày 9/6, Công an TP Dĩ An phối hợp với Công an phường Trường Thọ (TP Thủ Đức, TPHCM) bắt Quốc Duy khi kẻ này đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

Công an TP Dĩ An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về tội Cướp giật tài sản.