Thiếu nữ 19 tuổi nhanh trí dùng mẹo thoát kẻ hiếp dâm

Chiều 6/1, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Thuận (22 tuổi, ở An Giang) về tội Hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h20 ngày 30/9/2024, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn, Trần Văn Thuận điều khiển xe máy biển số 66FL-7633 về nhà.

Khi đến khu vực Cầu Dừa (thuộc xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn), thấy cô gái tên T. (19 tuổi, ở huyện Tri Tôn) đang đi bộ nên Thuận ngỏ ý cho quá giang về nhà và được nạn nhân đồng ý.

Đối tượng Trần Văn Thuận (Ảnh: Nghiêm Túc).

Chở T. đi được một đoạn, Thuận rẽ vào đoạn đường vắng rồi dùng vũ lực khống chế T. để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi chống trả bất thành, T. vờ đề nghị Thuận chở đi nhà trọ vì "ở đây không được sạch sẽ". Nghe theo yêu cầu, Thuận đồng ý chở T. đi tìm nhà trọ.

Khi đến Cầu Vĩnh Phước (cách Công an xã Vĩnh Phước khoảng 50m), T. bất ngờ nhảy xuống xe rồi chạy vào trụ sở Công an xã Vĩnh Phước trình báo sự việc.

Riêng Thuận điều khiển xe mô tô bỏ chạy rồi đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, làm rõ.