Thiếu niên 14 tuổi cùng đàn anh thực hiện hàng loạt vụ trộm két sắt

Ngày 15/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự Đặng Hữu An (21 tuổi, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc), Nguyễn Xuân Nghĩa (19 tuổi ), Đậu Đức Huỳnh (22 tuổi) cùng trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm đạo chích nhắm tới các cơ sở tôn giáo để thực hiện hàng loạt vụ phá két sắt trộm tiền (Ảnh: Đ.C).

Liên quan đến vụ việc còn có Đ.H.A., trú tại thị trấn Quán Hành. Tuy nhiên, tại thời điểm này Đ.H.A. mới 14 tuổi nên không bị áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự.

Nhóm đạo chích này bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ ngày 14/2 trong một chuyên án được xác lập khi hàng loạt cơ sở tôn giáo trên địa bàn bị phá két sắt, lấy trộm nhiều tiền công đức.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 12/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, lợi dụng các đền, chùa, nhà thờ không có người trông coi, bảo vệ liền đột nhập để trộm tài sản.

Để tránh bị phát hiện, nhóm thanh thiếu niên này bịt mặt, phân công người cảnh giới để đột nhập vào phía trong, dùng xà beng, xà cạy, kìm... phá két sắt lấy tiền, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.