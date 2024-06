Ngày 14/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phượng (SN 1983, trú tại thành phố Vinh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Phượng là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Chính Uy.

Ngoài Phượng, cơ quan công an cũng khởi tố kế toán của công ty này về tội danh trên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thành lập các công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính.

Đối tượng Phượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành triệt xóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Trần Thị Phượng cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2021, Phượng đã thành lập Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Chính Uy (trụ sở tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Trong thời gian 2022-2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trước thuế là gần 30 tỷ đồng.

Hành vi này nhằm mục đích kê khai, khấu trừ thuế và hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ đầu vào của công ty Chính Uy để bán hóa đơn cho các công ty khác mà không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho các cá nhân, công ty, tổ chức trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…

Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.