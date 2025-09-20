Thấy ô tô đỗ lâu không ai nhận, chủ gara rủ nhân viên mang đi bán

Sáng 20/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kinh (39 tuổi) và Đinh Trương Hổ (33 tuổi), cùng trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh về tội Trộm cắp tài sản.

Ba người khác gồm Lê Anh Nhật, Phan Văn Giang và Lê Ánh Sáng (cùng 38 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật vụ án (Ảnh: Huyền Linh).

Theo cơ quan điều tra, tháng 2, anh Phan Văn Nghĩa (33 tuổi) đỗ xe đầu kéo trên bãi đất trống phía sau gara ô tô KingKong ở xã Sơn Tây.

Đến ngày 14/4, khi quay lại, anh Nghĩa phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay". Trình báo công an, anh Nghĩa cho biết xe màu trắng, mang nhãn hiệu Howo, biển số Lào UN 2562, trị giá hơn 500 triệu đồng,

Kết quả xác minh cho thấy Nguyễn Văn Kinh, chủ gara ô tô KingKong, cùng nhân viên Đinh Trương Hổ đã trộm cắp chiếc xe trên.

Những người liên quan vụ việc (Ảnh: Huyền Linh).

Kết quả điều tra cho biết, thấy chiếc xe đỗ lâu ở đó mà không ai đến nhận, ngày 8/4, Kinh dò la thấy chìa khóa và giấy tờ xe vẫn để trong cabin nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Kinh nhờ Hổ liên hệ bán xe cho Lê Anh Nhật với giá 200 triệu đồng. Nhật biết chiếc xe không rõ nguồn gốc nhưng vẫn mua.

Đến ngày 15/4, Nhật bán lại chiếc xe cho Phan Văn Giang và Lê Ánh Sáng với giá 225 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, nhóm này tháo biển số, phủ bạt và cất giữ chiếc xe tại nhà của Giang nhằm che giấu.