Vụ "vứt" người yêu lại rồi lái xe bỏ đi: Đã tìm được nghi phạm

Chiều 1/9, nguồn tin từ Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An), đơn vị đã cử cán bộ vào phối hợp Công an xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ để làm rõ vụ việc liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản tại một cửa hàng xe máy trên địa bàn.

“Người đàn ông liên quan đến vụ việc đang bị Công an xã Thạnh Phú tạm giữ. Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để di lý người này về phục vụ điều tra”, nguồn tin cho hay.

Đối tượng Nguyễn Khanh đang bị tạm giữ tại Công an xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ (Ảnh: An ninh Cần Thơ).

Trước đó, Công an xã Thạnh Phú nhận được tin báo của chị P.T.C.N. (trú trên địa bàn) về việc một vị khách do em gái chị mời đến nhà nhậu, có đặc điểm giống người lấy trộm xe máy ở Nghệ An trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Thạnh Phú đã xác minh, đồng thời mời người đàn ông nói trên về trụ sở làm việc. Công an xác định anh ta là Nguyễn Khanh (SN 1994, quê thành phố Đà Nẵng, tạm trú tại TPHCM).

Bước đầu, Khanh khai nhận đã điều khiển chiếc xe máy Kawasaki 300 rời khỏi cửa hàng bán xe tại phường Vinh Lộc, khi đến đây mua xe. Tuy nhiên, sau đó, Khanh đã gửi xe máy nói trên qua xe khách ra Nghệ An để trả cho khổ chủ.

Hình ảnh vị khách xem xe rồi phóng đi mất, để lại người yêu ngơ ngác được camera cửa hàng xe máy ghi lại (Ảnh: Bá Quang).

Anh Phạm Bá Quang, chủ cửa hàng xe máy tại phường Vinh Lộc cho hay, sáng 1/9, đã nhận lại chiếc xe máy bị khách lấy đi hôm 27/8.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 27/8, một vị khách nam và một người nữ đến cửa hàng anh Quang xem, mua xe máy. Quá trình có mặt tại cửa hàng, hai người này gọi nhau là vợ chồng, có cử chỉ tình cảm thân thiết.

Trong quá trình kiểm tra xe, người đàn ông điều khiển phương tiện ra đường rồi phóng đi, để lại người phụ nữ ngơ ngác.

Theo người phụ nữ, chị quen và xác nhận tình cảm yêu đương với người đàn ông này được hơn 4 tháng. Trong quá trình tìm hiểu, người đàn ông giới thiệu tên Duy, người Cà Mau, làm việc tại TPHCM. Cuối tháng 7, Duy từ TPHCM ra nhà chị này ở Nghệ An chơi, ra mắt gia đình người yêu.

Anh ta sử dụng tài khoản Zalo và điện thoại của người phụ nữ để trao đổi, thống nhất việc mua xe với nhân viên cửa hàng anh Quang, đồng thời có mượn của chị này một số tiền.

Chiếc điện thoại này sau đó cũng bị người tên Duy cầm đi, khi điều khiển xe máy của cửa hàng anh Quang rời khỏi Nghệ An.