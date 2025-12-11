Thanh niên 16 tuổi ở Hà Nội lên mạng mua 3 khẩu súng, 100 viên đạn

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an xã Gia Lâm đang điều tra, xử lý một trường hợp bị phát hiện tàng trữ vũ khí.

Đối tượng và tang vật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 9/12, tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Thành Trung - Lý Thánh Tông (xã Gia Lâm), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đấu tranh khai thác, đối tượng, N.Đ.H. (16 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), khai nhận tại nhà có cất giấu nhiều súng và đạn.

Rà soát nơi ở của đối tượng, tổ công tác thu giữ một khẩu súng tự chế bằng kim loại, một khẩu súng có gắn ống ngắm, một khẩu súng dạng côn xoay cùng 100 viên đạn kim loại.