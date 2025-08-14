Thả 2 tay để múa khi lái mô tô, thanh niên ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

Ngày 14/8, Công an xã Hóc Môn (TPHCM) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM đã mời C.H.T.A. (SN 2003, ngụ xã Hóc Môn, TPHCM) lên trụ sở Công an xã Hóc Môn làm việc, liên quan đến clip điều khiển xe máy và buông thả hai tay được đăng trên mạng xã hội.

Đối tượng vi phạm cùng phương tiện bị tịch thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hóc Môn).

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên lái mô tô, buông thả hai tay, thực hiện một điệu múa trên đường. Qua xác minh, công an xác định người điều khiển mô tô có hành vi thả hai tay là C.H.T.A. nên mời lên làm việc.

T.A điều khiển môtô hiệu Suzuki GSX 150R biển số 50N1-929.07 lưu thông trên đường Trường Sa, xã Long Sơn (TPHCM) vào ngày 12/8.

Quá trình làm việc, C.H.T.A thừa nhận hành vi của mình và cho biết, thời điểm đó, anh đang cùng 3 xe mô tô khác từ xã Hóc Môn đi xã Phước Hải (TPHCM).

Thanh niên thả 2 tay khi lái mô tô trên đường Trường Sa (xã Long Sơn, TPHCM) (Ảnh: Cắt từ clip).

Clip được một người đi cùng nhóm quay lại, còn C.H.T.A. đã dựng ghép nhạc, đăng tải lên mạng xã hội vào khoảng 23h ngày 12/8. Hiện, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với C.H.T.A, tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định tại Khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024.